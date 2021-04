Alla vigilia della presentazione dei risultati annuali 2020, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset "ha stabilito sia fondamentale per la strategia del Gruppo accedere a un ecosistema - con un modello di Governance ispirato ai migliori standard internazionali e in linea con quello adottato da Mediaset fino a oggi - che potrà generare i seguenti benefici per gli Azionisti:

facilitare un più realistico apprezzamento della Società da parte del mercato borsistico e più in generale della business community internazionale che ancora oggi tende a considerare quello dei broadcaster come un business “locale” e perciò strettamente connesso e dipendente dalle valutazioni del contesto economico domestico;

rafforzare la capacità di Mediaset di raccogliere capitali e risorse finanziarie necessarie per sostenere lo sviluppo di nuovi progetti di business e per agevolare operazioni di integrazione con nuovi partner;

disporre di un ordinamento giuridico conosciuto e apprezzato da operatori del mercato e investitori a livello internazionale in grado di valorizzare la dimensione pan-europea del business cui punta Mediaset, preservando al contempo l’identità e la storica presenza negli attuali mercati di riferimento;

assicurare ampie tutele agli investitori, garantendo un alto grado di certezza del diritto e delle relazioni contrattuali/commerciali e, conseguentemente, della realizzabilità del progetto di internazionalizzazione.



Per questi motivi, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ha deliberato all’unanimità di sottoporre agli Azionisti la proposta di trasferire la sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda, da realizzarsi mediante l’adozione da parte della Società della forma giuridica di una naamloze vennootschap regolata dal diritto olandese, e l’adozione di un nuovo statuto conforme al diritto olandese.

A seguito del Trasferimento, le azioni della Società rimarranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. In Italia rimarrà anche la sede effettiva nonché la residenza fiscale della Società.

Il Trasferimento avverrà senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici in essere. Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Trasferimento per il giorno 23 giugno 2021".