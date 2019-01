Gli utenti di Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram potranno dialogare tra loro scambiandosi i messaggi

Secondo un'anticipazione del New York Times, Mark Zuckerberg starebbe pianificando l'unificazione dell'infrastruttura di messaggistica di WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Naturalmente, le tre applicazioni continueranno a rimanere indipendenti tra loro, mentre i messaggi, da qualunque di esse siano stati generati, potranno essere condivisi.

Non solo. Allo studio, vi sarebbe anche la volontà di rendere i messaggi criptati, in modo che possano essere letti unicamente da coloro che partecipino ad una conversazione e non da altri.

Dopo che la nuova infrastruttura sarà operativa, un utente di Facebook, ad esempio, sarà in grado di inviare un messaggio crittografato ad un altro utente che abbia solo un account WhatsApp... e viceversa, naturalmente.

Ma l'integrazione dei servizi di messaggistica potrebbe nascondere anche un altro scopo: quello di rendere più difficile per l'antitrust la possibilità di interrompere il processo di espansione di Facebook annullando le acquisizioni di WhatsApp e Instagram.