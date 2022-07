A parte alcuni episodi, finora gli Stati Federati di Micronesia erano riusciti a evitare il contagio da Covid Coronavirus, sperduti in mezzo al Pacifico, a circa 1.600 chilometri a nord della Nuova Guinea.... fino a quando due studenti, arrivati sull'isola di Kosrae da Pohnpei, sono risultati positivi.

In una settimana, i contagi sono aumentati fino a raggiungere più di 1.000. Otto le persone ricoverate in ospedale, mentre un anziano è morto per le conseguenze legate alla malattia.

Le autorità sanitarie locali hanno scoraggiato gli assembramenti e consigliato l'uso di mascherine, aggiungendo però che "tutti i servizi pubblici resteranno aperti". Nel Paese, secondo quanto riferito dalle autorità la settimana scorsa, il 75% delle persone sopra i 5 anni è vaccinato.



Il focolaio è stato registrato poco prima della fine delle restrizioni e della riapertura dei confini ai visitatori, prevista per il primo agosto.