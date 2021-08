L'Aperitivo "Emozionale" della Terrazza Lounge Hilton a Sorrento ha conquistato il favore della bella gente costiera e del pubblico internazionale così affezionato alla 'Hilton Philosophy', un mix vincente di qualità, eleganza e buon gusto.

In effetti, la qualità della proposta è assoluta: la programmazione artistica e musicale attenta e scrupolosa, il servizio di attento, l'offerta gastronomica ricercata, i cocktail davvero curati e un'ambientazionemeravigliosa fanno il resto. Tra felci altissime e piante profumatissime di ogni genere si apre lo scenario unico al mondo, come quello del Golfo di Napoli con il Vesuvio che fa da sfondo…

Quello della Terrazza Hilton è un "Aperitivo Emozionale" perché coinvolge tutti i sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Entrando in "Terrazza" si respira subito un'atmosfera internazionale, dove culture diverse, in aria di vacanza, si fondono in nome della spensieratezza e del buon gusto. Si bevono cocktail e drink eccellenti, si ascolta ottima musica e il palato viene stuzzicato da "bites" sempre diversi. Non rilassarsi diventa impossibile.

Nulla di più facile che il tavolo di un gruppo di turisti americani possa essere di fianco di un gruppo di simpatici toscani, o spagnoli… e naturalmente poi si finisce per socializzare divertendosi insieme, il tutto in un mood di assoluta libertà; infatti si può sorseggiare un ottimo drink, assaggiando diverse tapas, oppure cenare a la carte le prelibatezze di uno chef bravissimo. L'imperativo che pervade ogni azione di questa nuova realtà è la qualità in ogni sua forma di espressione.

La Terrazza Lounge Bar @ Hilton Sorrento Palace

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

https://www.hiltonsorrentopalace.it

0818784141