Dall’incontro tra il DJ e producer torinese DJ FEDE con uno dei liricisti presenti sulla scena da oltre vent’anni, DAFA, nasce il progetto Young Veterans: un’unione di visioni, amicizia e un background in comune che sin dal nome celebra la lunga militanza nella storia del genere hip hop in Italia.

A pochi mesi da Suono Sporco, l’ultimo album di DJ Fede, il producer torna su nuovi tappeti sonori: un beat dal sapore classic spiana la strada alle rime di Dafa nel nuovo singolo Life Story, in uscita il 29 aprile in digitale e dallo stesso giorno su YouTube con il videoclip ufficiale (distr. Believe).

La collaborazione fra i due, nata in alcuni brani degli ultimi album di DJ Fede Product of the ‘90s e Still from the ‘90s, è proseguita nello scorso anno con lo speciale episodio di Real Talk Tuttora Non Smetto, divenuta bonus track dell’album Suono Sporco.

Ora, dopo il primo estratto Ghetto Master - online dallo scorso 22 aprile - con Life Story DJ Fede e Dafa aggiungono una tappa al percorso che li condurrà all’uscita il prossimo 12 maggio del nuovo album congiunto, 1974.

Life Story vanta inoltre il featuring di un’altra figura importante per il panorama urban italiano: DJ Double S. I suoi scratch si mescolano a una storia di vita, proprio come richiama il titolo, in cui DJ Fede e Dafa celebrano anni di amicizia, ricordi, passione e condivisione per lo stesso grande amore: la cultura hip hop.

Il videoclip ufficiale, girato per le strade di Torino, traduce in immagini le parole di Dafa, andando avanti e indietro nel tempo tra citazioni e ricordi, dai Lyricalz - il gruppo embrionale di Dafa - ad Area Cronica, con cui scrive un pezzo di storia insieme a Tormento, Big Fish e diversi altri artisti.