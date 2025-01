Il 7 Gennaio 2025, in una cerimonia intima e sobria, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi, ha sposato la sua Claudia.

La coppia ha scelto di celebrare il loro amore in un'atmosfera privata, con soli 30 invitati, per un matrimonio che ha privilegiato la semplicità e l'autenticità. La cerimonia, che si è svolta in serata, ha visto la presenza di pochi, ma affezionati, amici e familiari, a testimoniare la profondità del loro legame.

Una celebrazione discreta che ha messo al centro l'importanza dei valori familiari e dell'intimità, senza l'eccesso di luci e ostentazioni tipico di altre occasioni. Un matrimonio che rispecchia la personalità della coppia, lontano dai riflettori ma ricco di significato.