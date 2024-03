Jessica Selassie è una celebre conduttrice di successo, conosciuta per il suo cooking show "Fuori Menù" trasmesso su Cusano Italia Tv dal lunedì al venerdì alle ore 12. Oltre a questo, conduce il programma radiofonico "Che rimanga tra noi", in onda ogni venerdì alle 18.00 su Radio Cusano Campus e canale 122 insieme ad Alessio Moriggi e Francesca Pierri.

Oltre alla sua brillante carriera televisiva e radiofonica, Jessica ha una grande passione per la moda. I suoi shooting fotografici sono sempre all'avanguardia e diventano rapidamente virali su social media come Instagram, dove le sue foto vengono condivise dai suoi numerosi fan.

Recentemente, Jessica ha partecipato alla Fashion Week di Milano insieme alla sorella Clary, prendendo parte a vari eventi di marchi famosi. Le due sorelle hanno anche presenziato alla London Fashion Week, partecipando a un importante evento chiamato "Front Row", dedicato alla moda inclusiva per tutti, organizzato da Victoria Ann, fondatrice del brand Unhidden UK, che si impegna per la diversità e l'inclusione nel settore della moda.

"Front Row" è una discussione sul futuro della diversità nell'industria della moda con alcuni degli educatori e attivisti britannici più influenti.

Unhidden UK è un'organizzazione non-profit che promuove la diversità e l'inclusione nel settore della moda, cercando di creare un ambiente più inclusivo e diversificato. Universal Fashion for All è un progetto lanciato da Unhidden UK che mira a promuovere la rappresentazione di tutte le forme, dimensioni, etnie, generi e disabilità nella moda.

Models of Diversity è un'organizzazione no-profit che si batte per una maggiore diversità e rappresentanza nelle industrie della moda e della bellezza, sfidando gli stereotipi e promuovendo un'immagine più inclusiva presentando modelli di diverse età, taglie, etnie e abilità.

Jessica si impegna attivamente per promuovere la diversità e l'inclusione nel settore della moda.

Ultimamente ha lanciato una linea di gioielli d'argento firmati Makeda Jewellery insieme alle sue sorelle.

In conclusione, Jessica Selassie non è solo una conduttrice di successo, ma anche una donna impegnata a promuovere la diversità e l'inclusione nel settore della moda e della bellezza. La sua partecipazione attiva in progetti volti a una visione più inclusiva e diversificata della moda la rendono una figura di spicco al di fuori dei suoi programmi televisivi e radiofonici.