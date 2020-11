È scaricabile a partire da oggi Apache OpenOffice 4.1.8, una versione aggiornata della celebre suite di programmi open source. Questa nuova release è frutto del lavoro della comunità di volontari del progetto Apache OpenOffice ed è realizzata con il supporto della Apache Software Foundation.

Apache OpenOffice 4.1.8 è un aggiornamento della precedente versione 4.1.7 che corregge alcuni bug ed introduce degli aggiornamenti tecnici. Per questi motivi l'installazione della nuova versione è consigliata a tutti gli utenti di OpenOffice che utilizzano le release precedenti.

Tra le novità introdotte si segnala l'aggiornamento dei font della famiglia DejaVu, la risoluzione di alcuni problemi di connessione con il software MediaWiki e l'aggiornamento di alcuni dizionari per il correttore ortografico. Sistemati anche alcuni rari problemi nell'esportazione in PDF e nell'apertura di documenti protetti da password. Per gli sviluppatori è da segnalare che OpenOffice SDK è ora compatibile con Java 8.

Apache OpenOffice 4.1.8 è disponibile fin da subito per i sistemi operativi Windows, OsX e Linux (32 e 64 bit) in 41 lingue tra cui ovviamente anche l'Italiano.

È possibile scaricare OpenOffice 4.1.8 direttamente dal sito ufficiale openoffice.org. Da pochi giorni il progetto OpenOffice ha celebrato i primi 20 anni di attività ottenendo dal 2011 oltre 300 milioni di download.

Fonte: Apache Software Foundation Blog