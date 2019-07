65° Taormina Film Fest: martedì sul palco Fulvio Lucisano e Phillip Noyce ritireranno il Taormina Arte Award

La terza serata del Taormina Film Fest, continua sempre nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, dove vedrà salire sul palco il produttore Fulvio Lucisano e il regista Phillip Noyce (Ore 10: calma piatta; Sliver) che ritireranno il Taormina Arte Award.

A seguire la proiezione dell’attesissimo film di Mimmo Calopresti, Aspromonte, che vanta un cast d’eccezione: Marcello Fonte, Valeria Bruni Tedeschi, Sergio Rubini, Francesco Colella e Marco Leonardi.

Il film è ambientato ad Africo, paesino arroccato nella valle dell'Aspromonte calabrese, alla fine degli anni Cinquanta e racconta di una donna che muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non esiste una strada di collegamento.

Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal sindaco, che gli promette la costruzione di una strada.