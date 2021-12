Alla faccia della coesione europea - gli acquisti dei vaccini per l'Ue erano stati finora effettuati da Bruxelles - la Germania ha ammesso di aver già acquistato da Pfizer/Biontech 80 milioni di dosi di Comirnaty, aggiornato per essere efficace contro la variante Omicron.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Karl Lauterbach, in una conferenza stampa tenuta a Berlino, aggiungendo che la loro disponibilità è prevista per aprile-maggio.

"Una quarta dose di vaccino sarà probabilmente necessaria", ha detto poi Lauterbach. "Non sappiamo quanto possa reggere il richiamo", ipotizzando una sua possibile minore efficacia contro la variante Omicron.

La Germania ha annunciato che dal 28 dicembre entreranno in vigore limitazioni per gli incontri privati ​​a cui non potranno prender parte più di 10 persone, mentre i luoghi di ritrovo chiuderanno per la notte in tutta la Germania. Anche le partite di calcio si disputeranno a porte chiuse.

"Il coronavirus non si prende una pausa natalizia", ​​ha detto martedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Pertanto, non possiamo - e non dobbiamo - chiudere gli occhi su questa prossima ondata, che sta cominciando a incombere".