La musica di Lumen, party in programma ogni venerdì al Barlume di Marina di Carrara (MS) dalle 19 alle 2 rilassa e poi fa scatenare: ogni venerdì in console ci sono artisti di livello assoluto. Al mixer ecco Luca Pedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c'è Max The Voice. Spesso poi sul palco arrivano ospiti in grado di regalare emozioni: sono musicisti, performer e strani personaggi attivi in tutta Italia e non solo. La stagione 2023 - 24 è iniziata il 6 ottobre. E' certo che i tanti party Lumen faranno divertire, eccome.



Ecco ad esempio, un'artista special guest al party Lumen venerdì 20 ottobre 2023: è Angie Dj, una dj e selector in forte crescita nello scenario italiano e non solo. In questo periodo il suo sound si sente spesso in top club come The Beach (Forte dei Marmi), Locale (Firenze), Villa Vittoria (Firenze), La bussola (Versilia), Altromondo studios (Rimini), Calafelice (Follonica), Dejavu (Puglia) ed altri locali in giro per l'Italia. La sua musica è esplorazione di suoni in continua evoluzione, dalla dance all'afro house, e poi ancora elettronica e dancehall. La sua firma eclettica e il diverso background musicale assicurano dei set sempre pieni di sorprese.



Angie Vive a Firenze e sin da bambina manifesta un forte interesse per la musica, all'età di 16 anni inizia una prima collaborazione come cantante in una label hip hop. "C'è qualcosa che non va ft Claver Gold" uno dei maggiori successi di questo percorso. Nel 2018 Angie inizia a lavorare come DJ ufficiale del cantante Ernia, prendendo parte a due tour, "68 tour" e "Till the end", suonando in stage importanti come l'Arena di Verona, m2o, e Alcatraz di Milano. Ha suonato anche per numerosi brand di moda e non solo, come Twinset, Bulgari, Winchester, Mizuno, Red Bull, ed per eventi importanti di Fiorentina Calcio, Teatro del Maggio Musicale, Spazio900, Palaverdi Fiere Parma, Pitti Firenze, Milano Fashion Week, Kickit.



Ma che succede ad un party Lumen? Non è certo necessario aspettare le ore piccole per iniziare a divertirsi con gli amici. Con la compagnia giusta, con l'atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio, sorrisi e relax arrivano prima. Ad esempio, durante l'aperitivo servito al tavolo (disponibile solo su prenotazione).



Il venerdì sera di Lumen non è solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. La serata inizia alle 19 e va avanti fino alle 2. E' un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare persone che stanno bene tra loro. Per l'aperitivo, l'ingresso è libero e selezionato, il che facilita il divertimento. "Dillo solo ai tuoi migliori amici", racconta lo staff di Lumen sui social. Perché è un party per molti, certo. Ma non per tutti.



Lumen, ogni venerdì, dillo solo a tuoi migliori amici



@ Barlume - Marina di Carrara (MS) Viale A. Vespucci 4

Dalle 19:30 Aperitivo servito (su prenotazione)

Da mezzanotte, club & drink 10€. E' gradita l'eleganza.

Tavoli Aperitivo, Club, Info: 392 1161616