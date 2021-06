La scrittrice Azora Rais con un passato di modella per "Miss Bulgaria" e cantante dance di successo (tanti brani usciti su cd legati ad m2o), ha pensato bene di regalarsi un bellissimo calendario per il suo compleanno che come ogni anno cade in agosto.

Il nuovo calendario di Azora sarà visibile sul suo sito www.azora.it dove possiamo deliziarci anche con le sue foto per la prestigiosa rivista "Playboy" Italia Special Black Edition. Il luogo scelto da Azora per il suo nuovo calendario è veramente magico. Si tratta della città di Alessandria d'Egitto. Ecco qualche dettaglio in più su questa iniziativa.

Perché hai scelto proprio la città d'Alessandria per il tuo calendario?Per prima cosa perché adoro l'Egitto. Ho girato tanti paesi ma l'Egitto rimane il mio preferito. Anni fa ho fatto una crociera sul Nilo e sono rimasta abbagliata dalle bellezze di tale civiltà, cosi esotica e perfetta da fermare il fiato. Secondo me l'Egitto e il paese di tanti misteri e tanta bellezza rimasti intatti da secoli. Basta pensare alla valle dei Re, Luxor, il Museo Nazionale di Cairo, le piramidi, la tomba di Cleopatra o quella di Tutankhamon, la sfinge … le bellezze d'Egitto sono infinite. In Alessandria si trova la biblioteca più antica e più famosa del mondo e anche la spiaggia dove Cleopatra andava a fare bagno insieme a Cesare. Insomma, è piena di simboli e storia.

Il tuo team sarà italiano o egiziano?Essendo stata numerose volte in Egitto, ho scelto un fotografo d'origine egiziana che verrà con me ad Alessandria. E' una persona molto professionale, che addirittura ha fatto dei scatti a Pamela Anderson quando ha visitato Egitto anni fa.

A che tipo di scatti stai pensando? Ci sarò io, ovviamente, ma grande protagonista sarà anche la natura. L'Egitto ed il suo mare color viola sicuramente contribuiranno in modo sostanziale per la bellezza delle foto.