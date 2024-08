Per quindici milioni, bonus più bonus meno, Giuntoli è riuscito a disfarsi di Federico Chiesa e, soprattutto, delle sue pretese economiche scaricando la grana (buon esito delle visite mediche permettendo) sul Liverpool di Arne Slot.

Sono attualmente sei gli attaccanti in rosa nei reds e visto che a sinistra con Diaz, Gakpo e Jota la fascia sembra più che coperta, l'esterno ligure sembra destinato alla fascia destra, dove però dovrà fare i conti con un certo Mohamed Salah, di cui, al momento, sembra esser destinato a fare il secondo.

Però Chiesa è strafelice di trasferirsi al Liverpool e, come si dice in casi simili, contento lui... Sicuramente l'ingaggio per i prossimi quattri anni è all'altezza delle sue aspettative e questo è un buon motivo anche per partire riserva.





Crediti immagine: x.com/DaveOCKOP/status/1828832519242105093/photo/1