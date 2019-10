Michael Gebru, morto per aiutare i più bisognosi, dopo una vincita alla lotteria canadese

Un paio di settimane fa è morto Michael Gebru, canadese di origini etiope che nel 2017 aveva vinto 10 milioni di dollari alla lotteria Lotto Max.

Residente a Scarborough in Ontario, con i soldi della vincita aveva deciso di fare beneficenza per i più bisognosi, come aveva promesso in caso di vittoria.

Così, da semplice operaio, diventato multimilionario Michael Gebru non solo ha aiutato la sua comunità in Canada, ma ha voluto anche aiutare quella delle sue origini in Etiopia.

Ed è proprio in Etiopia, dove si era recato a metà settembre, che Michael è morto, in circostanze, però, tuttora da chiarire e per le quali i familiari in Canada hanno chiesto aiuto alle autorità locali.