Questa settimana Azzurro storie di mare sabato alle 11:55 su Rai1 ci porterà alla scoperta di Procida, un’isola incantevole baciata dal sole e lambita dalle acque del golfo di Napoli. Andremo a scoprire le sue spiagge incontaminate e la sua architettura caratteristica. Il nostro viaggio inizierà dalla marina della Corricella, il borgo marinaro più antico dell’isola dove si possono ammirare case dai colori variopinti e balconi coperti da archi di origine greca.

Beppe Convertini, autore de ‘Il Paese Azzurro’ edizioni Rai Libri e conduttore di Lido asiago 10 sabato e domenica dalle 16 alle 19:30 su Rai Radio 2, ci porterà all’interno di Palazzo D’Avalos, ex carcere dell’isola, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tra le celle e gli androni rinascimentali tutto è ancora intatto in una bellezza mai davvero decaduta.

Questo gioiello delle isole Flegree è un luogo capace di conquistare il cuore dei viaggiatori come accadde con una delle autrici più importanti del novecento: Elsa Morante che proprio a Procida ha ambientato uno dei suoi capolavori, “L’isola di Arturo”. Il nostro conduttore ci farà scoprire i luoghi che hanno dato ispirazione a questo romanzo come l’albergo Eldorado.

La nostra avventura proseguirà poi con il racconto del periplo, osserveremo direttamente dal mare la bellezza dell’isola, le sue spiagge più famose come la Chiaiolella e quella del Postino, resa celebre in tutto il mondo grazie al film di Massimo Troisi e i colori di queste acque incontaminate, dove Convertini si immergerà per mostrarci i fantastici fondali di questo mare.

Nella magnifica cornice della Corricella incontreremo la Graziella, donna Procidana per antonomasia, eletta ogni anno tra le ragazze dell’isola, vestita in abito tradizionale, bellissima, dai tratti mediterranei, legata al mare e fedele al suo uomo. In un ristorante affacciato sul mare andremo ad assaporare le prelibatezze e le ricette tipiche della tradizione culinaria procidana. Parleremo con pescatori e abitanti dell’isola, ascolteremo le loro esperienze e conosceremo le tradizioni che rendono unica questa comunità. In questa puntata andremo anche a Cellole, località campana insignita della prestigiosa bandiera blu e gusteremo un piatto tipico del territorio in uno splendido scenario.

Ospiti di questa puntata i Jalisse che ci parleranno del loro rapporto con il mare e di sostenibilità.