Jeannette Rodriguez è molto amata dal pubblico italiano. Le sue numerose telenovelas l'hanno consacrata come una delle dive del genere. La celebre attrice venezuelana, che ha interpretato i ruoli drammatici di Patty in Leonela e di Yolanda in Topazio, anche se l’interpretazione di maggior successo è avvenuta con la telenovela Cristal, vuole tornare in Italia per imparare l'italiano e soggiornare per alcuni mesi in un piccolo paese della nostra nazione.

In un'intervista rilasciata al portale iGossip.it ha dichiarato il suo amore per l'Italia e i suoi numerosi fan italiani: "So che il pubblico italiano mi ama, come anche io lo amo e mi manca. Ho bellissimi ricordi e voglio partecipare di nuovo in un programma tv. Ricordo Rete4, andare dall’Italia all’Argentina o da Miami all’Italia e viceversa. Ho molti ricordi sopratutto dei miei fans tanto amati, le emozioni e gli abbracci calorosi quando eravamo vicini anche alla porta dell’entrata dell’hotel. Ho affetto e rispetto, ma soprattutto gratitudine verso il mio pubblico e per questo ho molta voglia di tornare in Italia".

La star di altre famosissime telenovelas come La signora in rosa, Amandoti e Piccola Cenerentola ha poi aggiunto: "Voglio realizzare ancora molti sogni: fare un musical o cantare, come all’inizio della mia carriera. Uno dei miei sogni è andare in Italia e soggiornare in un piccolo paese per due o tre mesi con il mio cagnolino e studiare in un’accademia d’italiano per imparare e scrivere. Questo è il mio sogno, ma anche fare televisione in Italia e migliorare l’italiano perché mi piace l’eccellenza. L’Italia per me significa molto. La cultura culinaria la conosco bene e me la cavo in cucina, poiché avevo un fidanzato italiano. Mio padre parlava un po’ italiano in Venezuela perché lavorava con italiani…. lo porto nel sangue".

Jeannette Rodriguez ha poi parlato della sua amicizia con l'attore e modello Chando Erik Luna: "Io e Chando siamo amici da tempo… è un ragazzo fedele ai suoi amici, molto dolce ed è sempre presente nel momento del bisogno. È molto disciplinato e concentrato su quello che vuole. Conosce il mondo dello spettacolo e gli voglio molto bene anche se siamo distanti. Oltre ad essere bello è come uno di famiglia, amico e protettivo. Un vero amico! Tutto questo non è facile da trovare e spero che la nostra amicizia duri per tutta la vita".