Ciarciastro è una parola che non esiste, non è presente in alcun dizionario, né in Internet.

Nessuno sa cosa significhi e non ha alcuna importanza saperlo: Ciarciastro non vuol dire nulla, ma esisterà.

Ciarciastro è un'opera concettuale dell'artista Biancoshock, che ha scritto su un muro di Civitacampomarano (CB) questa parola, invitando gli spettatori a contribuire alla nascita e alla crescita di una parola inesistente.

Scrivendo Ciarciastro nel web, la parola si indicizzerà nei motori di ricerca, fino ad esistere e crescere nel tempo.

Contribuisci anche tu alla crescita di Ciarciastro!

L'opera è stata realizzata in occasione del festival internazionale di street art "Cvtá Street Fest".