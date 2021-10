E' stato da poco avviato un nuovo spazio dedicato alla scienza ed alla tecnologia. Tra gli scopi principali quelli di divulgare ed avvicinare le persone a temi, spesso oggetto di ingiustificate contestazioni che oggi, seguendo la regola del politically correct, vengono definiti libere opinioni.

La libera opinione, per definirsi tale, non deve essere priva di solidi fondamenti. Ecco quindi Science & TEC, che servendosi di video spesso tendenti all'ironia, cerca di trasmettere semplici basi, con l'obiettivo di invogliare ad approfondire per rendere veramente libero il proprio pensiero!

Stimolare al ragionamento, alla curiosità. Questo è ciò che Science & TEC si prefigge come obiettivo. Sentirsi liberi di esprimere il proprio pensiero ma coscientemente.

La pubblicazione di video è incominciata da poco affrontando temi legati alla fisica.

Per ora temi semplici ma rapportabili alla vita di tutti i giorni. Per avvicinare le persone alla scienza è inutile "partire in quarta". Quanti si avvicinerebbero? Sicuramente chi già possiede le basi e le conoscenze. Ma non è questo lo scopo ...

Nel prossimo futuro, oltre ai cenni di fisica che continueranno, si affronteranno anche temi di attualità quali:

Vaccini

Riduzione del danno



Riguardo la tecnologia, anche qui si vedranno brevi approfondimenti ma soprattutto l'utilità che questa potenzialmente potrebbe offrire. Potrebbe, in quanto non è detto che tutto ciò che sia tecnologicamente all'avanguardia sia per forza utile. Si ... si parlerà anche di ciò che potrebbe essere superfluo. In sostanza non mancherà nulla!

Restate quindi sintonizzati. Stay Tuned!