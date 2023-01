Allora... vedemo che posso da di'."Combattenti de tera, de mare e del'aria... Ommini e donne d'Italia... l'ora segnata dar destino batte ner cielo de'a nostra patria. L'ora de'e decisioni irrevocabbili. Scennemo 'n campo contro 'e democrazie plutocrattiche e reazionarie del'Occidente, che hanno ostacolato 'a marcia - 'ste brutte zozze - e spesso insidiato l'esistenza der popolo italiano.E che famo? E che volemo fa'? Fa'mo affoga du migranti (e quelli mica voteno), sparamo a du' cinghiali (e se ce scappa er morto... pace all'anima sua... nun ce doveva da sta' 'n mezzo), umiliamo gli studenti, scarceramo li corotti, affamamo li po'racci... tanto li sordi già nun ce l'avevino e se je tojemo pure i du' spicci der reddito de cittadinanza che voi che sia... quello che prennemo a loro lo damo a chi i sordi ce l'ha (mejo accontenta' quelli cor grano che quelli che nun ce l'hanno), damo du spicci (ma proprio due, mi raccomanno) a chi c'ha 'no stipendio garantito e poi... boh? Ah Sì... diciamo viva er verde, viva er biologgico e damo li sordi a quelli pe' trova' er gasse e er petrolio... e poi bbasta... e quanto dovemo fa'?Ah già... c'è da aumenta' a benzina, l'autostrade... er gasse e 'a luce no... eh? Me raccomanno... 'na foja de fico ce vole".



"Beh? Ah Lollobriggida che me dici? Comm'era 'a traccia der discorso d'auguri? Bona... no? None??? Un po' troppo forte? Dici? 'o scrivi te e io 'o leggo? Va bbe'... se pensi che sia mejo... fai tu".

"Un grande augurio tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Il governo farà la sua parte in quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme. ... A voi, alle vostre famiglie, buon 2023".



"E io dovrei da dì sta' robba qua? Du' palle! Ma se' sicuro? Va bbe'... Se 'o dici te..."