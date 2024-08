L’onorevole Michela Vittoria Brambilla è sempre in prima linea quando si tratta dalla difesa e della salvaguardia dei nostri amici animali.

Con la Leidaa, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente della quale è Presidente, ha infatti attivato di recente il servizio per donare il proprio 5 x mille in tutale degli amici a quattro zampe. Un modo per sostenere il loro benessere fisico e donare un futuro più sereno a tutti quegli animali che vivono in condizioni disagiate e che sono in attesa di una famiglia pronta ad accoglierli e ad amarli come meritano.

Ma come si può destinare a Leidaa il proprio 5 per mille?

Le modalità sono varie e piuttosto semplici. In primis, basta indicare il codice dell’associazione (02692940139) nell’apposito spazio del modello per la dichiarazione dei redditi (riquadro in alto a sinistra, destinato al sostegno delle onlus) o del CUD.

Inoltre, si può sostenere l’attività di Leidaa con una donazione in denaro ( https://leidaa.info/sostienici/fai-una-donazione ) o in materiale (cibo, coperte, antiparassitari, cucce: c’è bisogno di tutto). Le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili.