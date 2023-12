Venerdì 22 dicembre '23, Lumen, l'innovativo party del venerdì sera al Barlume di Marina di Carrara (MS), ha un ospite musicale d'eccezione. E' Joe T Vannelli, uno dei simboli della house e della musica elettronica in Italia e non solo. Con Vannelli in console anche SaintPaul Dj, produttore musicale multiplatino e resident d'eccezione di Lumen insieme a Luca Pedonese. E' l'occasione perfetta per farsi gli auguri di Natale... con il ritmo giusto.



Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music con oltre 20 dischi d'oro e di platino. Nel corso della sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all'Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d'oro e di platino come produttore di "Children" di Robert Miles, "Another Brick in the Wall" remix dei Pink Floyd, "Groovejet" di Spiller, "Sweetest Day of May", "Play With the Voice". È disponibile "God is a Dj", la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, uscito in doppio vinile in edizione limitata.

Uno dei suoi ultimi successi è il remix del brano che quest'estate è stato ai vertici delle classifiche "ITALODISCO" dei The Kolors (Warner Music Italy). Per celebrare alcuni dei maggiori successi del dj e produttore di fama internazionale, sono disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download "DON'T DEAL WITH US", brano pubblicato nel 1990 e firmato come JT Company, e il remix di "RUN & SHOUT" impreziosito dalla voce di LOLEATTA HOLLOWAY, una delle regine della disco music.



///



Lumen è un modo davvero coinvolgente di vivere il venerdì, la serata che chiude la settimana di lavoro e finalmente dà il via al weekend. Dalle 19 alle 2 di notte, il divertimento è assicurato. Non è certo necessario aspettare le ore piccole per iniziare a divertirsi con gli amici. Con la compagnia giusta, con l'atmosfera di una situazione curata in ogni singolo dettaglio, sorrisi e relax arrivano prima. Ad esempio, durante l'aperitivo servito al tavolo (disponibile solo su prenotazione).



Il venerdì sera di Lumen non è solo un aperitivo, non è una serata al ristorante e non è neppure la classica serata in discoteca. E' un mix vincente di tutto questo, con una formula originale, perfetta per far scatenare persone che stanno bene tra loro. "Dillo solo ai tuoi migliori amici", racconta lo staff di Lumen sui social. Perché è un party per molti, certo. Ma non per tutti.



La musica di Lumen rilassa e poi fa scatenare: ogni venerdì in console ci sono artisti di livello assoluto. Al mixer ecco Luca Pedonese e SaintPaul Dj, al microfono e al sax c'è Max The Voice. Spesso poi sul palco arrivano ospiti in grado di regalare emozioni: sono musicisti, performer e strani personaggi attivi in tutta Italia e non solo. La stagione 2023 - 24 è iniziata il 6 ottobre. E' certo che i tanti party Lumen faranno divertire, eccome.



Lumen, ogni venerdì, dillo solo a tuoi migliori amici



@ Barlume - Marina di Carrara (MS) Viale A. Vespucci 4.

Dalle 19:30 Aperitivo servito (su prenotazione)

E' gradita l'eleganza.

Tavoli Aperitivo, Club, Info: 392 1161616