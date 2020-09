L'annuncio attraverso un post dal suo profilo Instagram. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ripreso la battaglia contro la pratica della GPA (Gravidanza per Altri) con la notizia del via libera dei lavori presso la Commissione Giustizia della sua proposta di Legge che se approvata renderebbe illegale la GPA nel nostro Paese.

E non sarà più possibile per le famiglie eterosessuali ed omogenitoriali recarsi all'estero per la GPA. E secondo le statistiche sono le famiglie 'tradizionali' (quelle esaltate e protette dalla stessa Meloni) a ricorrere a questa pratica per realizzare il loro sogno di diventare genitori.

"Inizia oggi in Commissione Giustizia alla Camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all'estero. Avevamo presentato questa proposta nel 2018, finora era rimasta chiusa nei cassetti di Montecitorio ma finalmente prende il via la sua discussione. La maternità surrogata è la forma di schiavitù del terzo millennio, che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce. Mi auguro che tutte le forze politiche, al di là degli schieramenti e delle posizioni, vogliano condividere con noi questa battaglia di civiltà". (Giorgia Meloni - FdI)