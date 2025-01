Chi può resistere al cioccolato? Che si tratti di fondente, al latte, con nocciole o bianco, in crema o in tazza, questo delizioso alimento è un must sulle nostre tavole, specialmente durante le festività.

Dal 2008, un gruppo di Maestri Cioccolatai ha dato vita a un tour straordinario per celebrare il cioccolato di alta qualità.

Non perdere l'occasione per un'esperienza indimenticabile partecipando a ART & CIOCC, una manifestazione che ha già incantato oltre 40 città in Italia e nella vicina Austria!

Prossimo appuntamento dal 13 al 16 febbraio a Ferrara, in piazza Trento e Trieste.