Tre gli incontri più importanti dell'11.a giornata di Serie A. Il primo è quello delle 20:45 di sabato tra Fiorentina e Inter. L'Inter vuole risalire in classifica, mentre la Fiorentina... ha bisogno di fare lo stesso.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A, con 5 vittorie e 5 pareggi, mentre in precedenza aveva perso 5 delle 6 gare disputate contro i viola in campionato, 1 vinta.

L'Inter ha vinto anche le ultime due gare in trasferta in campionato: solo una volta tra il 1977 e il 1980 i nerazzurri hanno ottenuto tre successi di fila

fuori casa contro i viola. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove gare di campionato, 2-0 in casa contro l'Hellas Verona lo scorso 18 settembre.

Giacomo Bonaventura ha nell'Inter (quattro reti e tre assist), la sua squadra portafortuna... contro nessun'altra ha fatto meglio nel torneo. Sull'altra sponda si può dire altrettanto di Hakan Çalhanoglu, che ha finora collezionato gli stessi numeri.



Alle 18 di domenica, la prima delle due sfide di alta classifica, quella tra Atalanta e Lazio, con l'undici di Sarri che però dovrà fare a meno di Immobile, il cui infortunio nel match di domenica contro l'Udinese lo terrà fuori dal campo fino all'inizio del prossimo anno... considerando il mondiale in Qatar.

L'Atalanta ha vinto 36 delle 108 sfide contro la Lazio in Serie A TIM (42 le vittorie, 30 i pareggi) e solo contro il Bologna (37) la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia nel massimo campionato. L'Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (4 kvittorie,

5 pareggi): l'unico successo biancoceleste nel periodo è arrivato il 31 gennaio 2021 (1-3 al Gewiss Stadium).

Atalanta e Lazio hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato e l'ultima volta che hanno registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra il 1998 e il 2001. Nelle ultime 11 gare disputate a Bergamo in Serie A, 4 successi per parte e 3 pareggi, con i biancocelesti imbattuti nelle ultime due sfide.

La Lazio è la squadra che in campionato ha segnato più reti contro l'Atalanta durante la gestione Gasperini: 22 gol in 12 partite. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi cinque match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei clean sheet di fila: sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson alla guida.



Sergej Milinkovic-Savic contro l'Atalanta in Serie A ha realizzato 4 gol, inclusa la sua prima doppietta nel torneo (17 dicembre 2017 a Bergamo); solo contro l'Inter (cinque reti) il serbo ha segnato di più nel massimo campionato italiano.



L'altra sfida più importante dell'11.a giornata è quella successiva, delle 20:45, tra Napoli e Roma. La Roma, in campionato, ha vinto solo una delle ultime 8 partite contro il Napoli in campionato (3 pareggi, 4 sconfitte): 2-1 il 2 novembre 2019. Da allora tre successi partenopei seguiti da due pareggi.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A TIM: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), poi si registrano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 12 sfide casalinghe contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni della classifica di Serie A TIM, perdendo tutte le tre più recenti. L'ultimo successo interno contro queste avversarie risale al 12 maggio 2019 con Claudio Ranieri in panchina (2-0 contro la Juventus).

La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato, ma con José Mourinho i giallorossi non hanno mai registrato quattro successi di fila in campionato , l'ultima volta risale all'agosto 2020 con Paulo Fonseca alla guida.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina.

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A TIM.

Il Napoli ha mandato in gol ben 15 calciatori diversi in questa stagione: record al pari del Bayern Monaco, considerando le squadre dei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni.



Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23. Inoltre, ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite ufficiali con il Napoli, l'ultimo calciatore del club partenopeo a servire passaggi vincenti in cinque match di fila in tutte le competizioni è stato Lorenzo Insigne tra gennaio e febbraio 2016.