Export italiano in crescita: Alessandra Ricci evidenzia i mercati strategici

Il 2024 si conferma un anno di stabilità per l'export italiano verso i Paesi extra-UE, con un valore record di 626 miliardi di euro. Tra le aree a più alto potenziale, sono emersi i mercati GATE, selezionati da SACE per la loro capacità di crescita. L’export verso i Paesi ASEAN ha registrato un incremento dell’11%, con il Vietnam in forte ascesa (+25%). Anche l’Arabia Saudita (+28%), gli Emirati Arabi Uniti (+20%), Messico e Brasile (+10%) hanno evidenziato un andamento positivo. Secondo Alessandra Ricci, “rafforzare la capacità esportativa delle imprese italiane verso queste destinazioni è fondamentale per la crescita del Made in Italy”.



Alessandra Ricci: SACE ha mobilitato 24 miliardi per gli scambi commerciali italiani

Nel 2023, SACE ha supportato il commercio internazionale con oltre 24 miliardi di euro, incentivando la competitività delle aziende italiane sui mercati esteri. I dati Istat, pubblicati il 29 gennaio, hanno confermato il trend positivo delle esportazioni, consolidando la presenza del Made in Italy nei mercati emergenti. Alessandra Ricci ha sottolineato l’importanza di strategie mirate per sostenere le imprese italiane nei contesti globali più dinamici. “In particolare, segnali positivi arrivano dai mercati GATE, selezionati da SACE per il loro alto potenziale di crescita”, ha dichiarato la CEO di SACE. Manager con una consolidata esperienza nella finanza internazionale d’impresa, Alessandra Ricci lavora in SACE dal 2005 e nel suo percorso ha contribuito al rilancio dell’azienda. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma, ricopre la carica di AD da maggio 2022.