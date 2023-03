LA SORPRESA DAVIDE, UN ESORDIO DA DIECIMILA ASCOLTI

bfan.link/davide-vadacomevada

Convince ed emoziona Il primo singolo di Davide, "Vada come vada".

Altro che "Vada come vada" titolo del primo singolo di Davide, che anticipa la pubblicazione del suo primo album che sarà preceduto da altri singoli nei prossimi mesi.

La canzone infatti è stato un successo già al primo ascolto.

Più di 10.000 visualizzazioni su YouTube nel giro di 48 ore, migliaia di streaming su Spotify, migliaia di visualizzazioni per l'anteprima live su Facebook dal suo profilo personale (nome intero Davide La Bòllita) la sera dell'uscita del singolo ad inizio di questo mese di Marzo.

Il brano, scritto a quattro mani da Nicola Ursino e Davide, è un lungo viaggio attraverso le riflessioni di un uomo che, con la coscienza nostalgica del suo passato, decide di affrontare il futuro con meno incertezza, sicuro che le esperienze fatte possano solo essere di buon auspicio per la propria vita.

Una canzone che affonda le proprie radici nella grande tradizione della musica italiana attraverso sonorità struggenti e passionali, con un testo mai banale e una metrica che si sposa sempre perfettamente con la ritmica di accompagnamento.

Un brano che suona già come un classico grazie anche alla produzione di Lorenzo Moriconi (The Spaceman Music), che regala un tocco pop moderno all' incalzante stesura musicale.

"Vada come vada" è il primo singolo di un grande progetto che Davide porta avanti da anni, e su cui ha lavorato molto per la realizzazione soprattutto negli ultimi due anni.

L'album completo, il cui titolo è ancora top secret, è in fase di produzione e vedrà la luce nel prossimo autunno.

Presto usciranno nuovi singoli ad anticipare le atmosfere di questo album, alcune ripercorrendo le onde di "Vada come vada", altre destinate a sorprendere sia per lo stile sia per la chiave di narrazione attraverso diverse sonorità e stili musicali che tendono a ripercorre la tradizione melodica italiana e cantautorale in chiave più moderna.



Non resta che attendere le prossime tappe di questo percorso in musica e per ora dedicare l'ascolto al primo singolo di cui proponiamo il link a tutte le principali piattaforme digitali.