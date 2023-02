La dodicesima edizione di "C'era una volta...il libro" si svolgerà alla Fiera di Cesena dal 18 al 19 febbraio.

Spin off di una mostra mensile di oggetti di antiquariato, questa manifestazione si tiene 2 volte l'anno, a febbraio e novembre, con la presenza di numerosi espositori che mettono in mostra non solo antichi e rari libri dal XVI al XX secolo, ma anche mappe geografiche d’epoca e altro materiale cartaceo da collezione come cartoline, stampe e poster pubblicitari.

La 12ª edizione della mostra si svolgerà a Cesena Fiera da sabato 18 a domenica 19 febbraio 2023.