Aveva 65 anni il Professor Scialis, dirigente del Liceo Joice di Ariccia, prematuramente scomparso nella giornata di ieri. L’annuncio della dipartita è stato comunicato dallo stesso istituto: “L’intera comunità scolastica del ‘Joyce’ annuncia con profondo dolore che il suo amato Preside Roberto Scialis oggi ci ha lasciato. Tutte le attività pomeridiane sono per oggi sospese“.

Una notizia inaspettata, che ha lasciato esterrefatti e attoniti gli studenti e gli insegnanti.

Questi sono alcuni dei primi commenti di cordoglio e di affetto che da ieri è possibile leggere sui social:





"Scialis, la porta della presidenza sempre aperta, con lui non si deve prendere appuntamento. Lui è li, cordiale, pronto ad ascoltare e a farsi ascoltare senza mai alzare la voce.Visionario e lungimirante come pochi e come solo le menti brillanti possono esserlo. Nella sua mente c’è già da tempo la scuola del futuro; la DAD non ci ha colto di sorpresa. Non appena una sua idea comincia a prendere forma, altre mille affollano la sua mente. “ Il est l’homme des utopies ;/ les pieds ici, les yeux ailleurs”. Un vero uragano, trascina tutti nel suo vortice tanto faticoso quanto vitale. Grazie. Lavorare con te è stato un privilegio. E’ bene che i figli sappiano che bella persona è il proprio papà." (Pia Dattoli)

Roberto Scialis è stato un preside, un uomo di scuola e una persona davvero unica nel dare piena libertà d’iniziativa ai suoi docenti. A lui devo la possibilità di aver sperimentato, creato, pensato, realizzato cose uniche e talvolta bonariamente deliranti e creative.La forza l’ho trovata nella sua spontanea e salda fiducia, e nel suo sguardo sempre ottimista. Grazie Roberto. Buon viaggio. (Patrizia Nunnari)

Uomo vestito di giallo, oggidì ci hai lasciato con un silenzio assordante e un dolore lancinante: hai terminato il tuo viaggio su questo pianeta per aprire quelle mastodontiche ali e, salire in cielo in questa tiepida ma gelida gionata che segna la fine di un mese, vita. Il cielo piange lacrime gialle, ma riesco a percepire il calore delle tue parole nei raggi del sole che baciano dolcemente il mio viso, facendo esplodere il palloncino d'acqua che ho dentro la retina dei miei occhi ...Percepisco nei corridoi immensi di questo istituto la tua passione e il tuo amore per i ragazzi, per la scuola. Uomo vestito gi giallo, sei giunto nel luogo all'interno del quale il dolore e la sofferenza son solo frammenti di ricordi lontani dei tempi che furono. Sei collocato vicino il sole caldo che riscalda l'animo di coloro più nobili , e che ebbero la fortuna di conoscerti. Noi custodiamo la tua voce nelle aule delle classi che, oggi, non cessa di rimbombare, la tua morale nei nostri cuori e il tuo sorriso nella nostra memoria. Uomo vestito di giallo, appropriati del cielo limpido e goditi questo imperituro viaggio verso l'eterna beatitudine. (Chiara Pigliucci)



Il Professor Roberto Scialis, che dirigeva l'Istituto Joice di Ariccia dal settembre del 2009, era molto stimato e apprezzato per le sue particolari qualità umane e professionali, sia nella scuola, sia dall'intera comunità dei Castelli Romani.

Oggi le aule del suo istituto resteranno aperte, come lui stesso avrebbe voluto e gli studenti lo ricorderanno con un minuto di silenzio.

La camera ardente è stata allestita presso il Campus Biomedico di Roma, mentre i funerali si terranno nella giornata odierna a Marino (RM).

(prof. Maria Pina Ciancio)