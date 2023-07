La mostra offre uno sguardo completo sulla carriera di Gina Lollobrigida, esplorando tutte le diverse forme artistiche che ha abbracciato nel corso della sua vita. Le oltre 120 fotografie presenti nella mostra includono ritratti, scatti di scena e immagini di vita quotidiana dell'attrice. L'Archivio Luce Cinecittà, il Centro Sperimentale di Cinematografia e il MuFoCo hanno contribuito con una selezione di immagini rare e preziose, offrendo un'ampia panoramica sulla vita di Lollobrigida come artista. Inoltre, la mostra include anche filmati inediti che mostrano il suo talento come fotografa e disegnatrice.

Ma la mostra non si concentra solo sulla carriera di Lollobrigida come artista visiva, ma esplora anche le altre sue passioni. Infatti, vengono esposti alcuni dei suoi gioielli Bulgari, che sono diventati veri e propri simboli di stile e eleganza. Inoltre, vengono esposti anche alcuni degli abiti e dei costumi di scena che hanno contribuito a rendere indimenticabili i suoi personaggi sul grande schermo.

In definitiva, questa mostra rappresenta un omaggio completo e approfondito alla vita di Gina Lollobrigida, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare la sua straordinaria versatilità artistica e la sua eterna bellezza.

Ideata e curata dal Sottosegretario del MIC, Lucia Borgonzoni, e dalla Presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia, “I MONDI DI GINA” è un tributo all’eclettico talento di una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano e internazionale.

La Mostra – realizzata dal Luce nelle sale di Palazzo Poli, che si affaccia sulla Fontana di Trevi – è un viaggio affascinante che ripercorre la sua intera vita illustrata da foto provenienti dall’Archivio Luce-Cinecittà, dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dal MuFoCo – Museo di Fotografia Contemporanea - e da altri archivi.

Rimarrà aperta al pubblico dal 9 giugno all’8 ottobre 2023 presso il PALAZZO POLI-ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA di ROMA, in via POLI 54.





*_©Angelo Antonio Messina