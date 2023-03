Capita sempre più frequentemente di osservare nella pratica clinica un nuovo Disturbo Alimentare in cui l’attenzione ossessiva non viene posta sulla quantità di cibo e di calorie introdotte, come nella Anoressia, ma sulla qualità degli alimenti, sulla scelta del cibo e sulle sue caratteristiche.

Questa nuova patologia è conosciuta con il nome di “Ortoressia” o “Ortoressia Nervosa”, dal greco “orthos” (ὀρϑός) che significa giusto e corretto, e “orexis” (ὄρεξις) che significa appetito.