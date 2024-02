L'acclamato dramma sull'Olocausto, The Zone of Interest di Jonathan Glazer ha vinto ai premi assegnati dal circolo dei critici di Londra, i London Critics Circle Film Awards nelle categorie miglior film, miglior regia, oltre in quella condivisa miglior sonoro e miglior colonna sonora.

Tra gli altri vincitori spiccano: Emma Stone (Povere Creature!) (miglior attrice), Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) (miglior attrice non protagonista), Charles Melton (May December) (miglior attore non protagonista), Il ragazzo e l'airone (miglior film d’animazione)