Il 26 gennaio, nel pomeriggio, la cittadina di Pico si trasformerà in un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di giochi da tavolo. L’associazione Taglio Generazionale Pico ha organizzato un evento imperdibile in collaborazione con Horus Club Gaeta Games e il Bar Piuma Nera.

Durante il pomeriggio, gli amanti dei giochi da tavolo avranno l'opportunità di partecipare a una "Scuola di Giochi", dove, sotto la guida esperta dei membri dell'Horus Club, i partecipanti potranno apprendere le regole di giochi da tavolo moderni, cimentarsi in sfide divertenti e mettersi alla prova in un ambiente amichevole e accogliente.

L'evento è pensato per tutti: dai neofiti agli esperti, dai bambini agli adulti. Un'occasione unica per socializzare, imparare nuove strategie e vivere il mondo dei giochi in modo innovativo. Il Bar Piuma Nera, situato nel cuore di Pico, offrirà un'accogliente atmosfera con bevande e snack per tutti i partecipanti.

La scuola di giochi rappresenta un momento di crescita culturale e di svago, un'opportunità per rafforzare la coesione sociale, stimolare la mente e divertirsi insieme. L'ingresso è gratuito, ma si consiglia di prenotare in anticipo per garantire il posto.

Non mancate, vi aspettiamo il 26 gennaio a Pico per un pomeriggio all'insegna del gioco, della strategia e della buona compagnia!