Numeri quasi raddoppiati in una settimana: continua a crescere la curva dei positivi con ben 20 in più rispetto a ieri.

Secondo quanto comunicato al Sindaco dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina nella giornata odierna in città sono saliti a 150 i milazzesi risultati positivi al tampone.

È un aumento, che si temeva; ma che rischia di diventare incontrollabile, poiché sta interessando soprattutto i più giovani, anche in virtù del fatto che l’esito dei tamponi molecolari eseguiti dall’Usca viene spesso comunicato con diversi giorni di ritardo rispetto ai tempi di ruoutine.

Permangono gli appelli alla massima attenzione ed al rispetto delle norme nazionali e regionali con l’uso delle mascherine anche all’esterno ed il distanziamento sociale; ma il virus sembra aver ripreso in maniera intensa la sua folle corsa.