La polizia di Chicago, giovedì, ha reso pubbliche le immagini riprese dalla "bodycam" del poliziotto che a Chicago, due settimane fa, ha ucciso un 13enne di colore.

Il video della telecamera di Eric Stillman, questo il nome dell'agente 34enne, lo mostra, dopo essere sceso dalla sua auto di servizio, correre dietro ad Adam Toledo, questo il nome dl ragazzo ucciso in un vicolo alle 2:30 del mattino del 29 marzo a Little Village, un quartiere ad ovest di Chicago abitato per lo più da messicani.

Nel video si sente Stillman urlare "Stop" a Toledo mentre stava correndo, intimandogli di mostrare le mani, una volta che si era fermato. Toledo, che era di spalle, si è girato alzando le mani proprio un attimo prima che Stillman gli sparasse un colpo. Il poliziotto, che non ha nel suo curriculum accuse di razzismo o violenze, ha poi chiesto l'intervento di un'ambulanza.

La sindaca di Chicago, l'afroamericana Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video "atroce e straziante".

Che cosa, probabilmente, è accaduto la sera del 29 marzo?

Adam Toledo era insieme ad un 21enne che ha sparato contro un auto parcheggiata. I due sono poi fuggiti. A seguito dello sparo è intervenuta una pattuglia della polizia che ha individuato i due fuggitivi. Uno dei due agenti ha bloccato l'adulto che non ha fatto resistenza perché aveva passato l'arma al ragazzino che si era messo a correre. Toledo si è fermato dopo aver gettato via l'arma, ritrovata successivamente dietro ad una staccionata. Il poliziotto che lo inseguiva aveva visto che il fuggitivo era armato, così quando si è voltato, per istinto, ha fatto fuoco.



Il video rilasciato dalla polizia di Chicago:

Two Minute Compilation Video Slowed Down With Captions.mp4