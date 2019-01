Economia in frenata anche in Giappone. La BoJ potrebbe muoversi

Gli ultimi dati macroeconomici usciti dal Giappone evidenziano un quadro del Paese che non è affatto positivo.

Come del resto sta accadendo a livello globale, anche in Giappone la crescita sta rallentando (e peggio ancora l'inflazione è lontanissima dal target).

Quali potrebbero essere le ripercussioni per quel Paese? A risentirne sarebbero prima di tutto le esportazioni, il cui impatto negativo dovrebbe essere sommato a quello dell'aumento dell'Iva che passerà dall’8% al 10% a partire dall'ultimo trimestre dell'anno.

Ma bisognerà vedere che cosa deciderà la Bank of Japan, che finora non sembra neppure aver preso in considerazione l’ipotesi di una stretta monetaria. Qualcosa potrebbe però mutare in futuro nelle decisioni della BoJ?