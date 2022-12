Dopo quelli di San Papino e di Ciantro, l’Amministrazione comunale intende realizzare un moderno Parco giochi inclusivo anche nella frazione di San Pietro, intervenendo in piazza Campanile, progetto, che sarà finanziato dalla Raffineria con una sponsorizzazione di 150 mila euro.

La Giunta municipale ha approvato il protocollo d’intesa, che sarà sottoscritto con i rappresentanti dell’azienda petrolifera, e subito dopo procederà alla progettazione esecutiva dell’opera che prevede non solo la creazione di aree gioco sicure e inclusive accessibili anche ai bambini disabili; ma anche la valorizzazione del verde pubblico. L’inedita novità tuttavia sarà anche la realizzazione di un campo di Padel, struttura mancante a Milazzo.

“La volontà dell’Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Pippo Midili – è quella di intervenire in alcuni parchi e giardini del territorio comunale al fine di migliorare, sostituire, rinnovare o implementare le attrezzature ludiche presenti e se assenti di installarne di nuove, per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio le aree a verde comunali. L’obiettivo principale è quello di creare delle aree gioco che siano sicure ed inclusive a tutti i bambini e che, al contempo, accrescano il valore delle aree a verde pubblico rendendole più fruibili e piacevoli. Il progetto relativo a piazza Campanile, mira ad avere una versatilità e una diversità di attrezzature e arredi in modo da soddisfare le esigenze sia dei bambini più piccoli che dei ragazzi e degli accompagnatori come luoghi piacevoli incentivanti la socializzazione. L’intervento prevede dunque oltre alla fornitura dei giochi e degli arredi, anche lavori propedeutici alla installazione delle attrezzature ludiche, cordoli di contenimento e nuova pavimentazione in gomma colata antitrauma. Ci sarà annesso al Parco, l’impianto sportivo di Padel, il primo regolamentato nella nostra città, a disposizione dunque degli appassionati di questo sport. Un altro tassello al percorso di crescita e rigenerazione della nostra comunità grazie anche alla collaborazione della Raffineria che ha voluto fare la propria parte in questa azione di riqualificazione degli spazi pubblici in favore della nostra comunità”.