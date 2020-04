La quarantena non ha fermato la creatività dell’attore Vincenzo Bocciarelli. “Costretto” a casa, come tutti gli italiani, l’interprete di tante fiction italiane, ha deciso di dare il via ad un suo personale programma su YouTube dove, oltre a dare sfoggio della sua conoscenza della storia del Teatro, interagisce quotidianamente con i suoi ascoltatori: “Il mio progetto, che ho deciso di chiamare Bocciarelli Home Theatre, è nato il 9 marzo quando già si subodorava la notizia che saremo dovuti rimanere in casa, in quarantena.

Mi sono subito sentito spinto a poter trasformare questo senso di chiusura e claustrofobia in qualcosa di fattivo, utilizzando quelle che penso siano le mie peculiarità: attraverso i miei talenti, gli strumenti che mi sono stati dati dal nostro Signore. Mi sono messo all’opera iniziando così, anche in maniera timida, con la prima puntata. Tutte le puntate sono sul mio canale YouTube.

I trenta minuti inizialmente erano quotidiani, poi sono diventati due o tre appuntamenti alla settimana. Sono trenta minuti nei quali dedico spazio alla storia, partendo dai classici, del Teatro e della Letteratura Antica per poi affrontare, con dei voli pindarici, i poeti contemporanei piuttosto che quelli dei secoli passati, sempre con un tema che va a seconda della puntata. Alle mie spalle c’è sempre un’opera d’arte, o di mia creazione o della mia galleria di casa mia.

Interagisco con le persone in diretta. Negli ultimi appuntamenti ho lanciato una sorta di premi: gli ascoltatori hanno potute scrivermi in diretta sulla mia e-mail per mandarmi poesie tra cui eleggere la migliore”.

Un appuntamento che ha anche una finalità benefica per aiutare chi si sta spendendo per la lotta contro il Coronavirus: “Il sabato faccio invece il Bocciarelli Art Home Theatre, appuntamento legato alla diretta nella quale creo live un quadro, per poi metterlo in vendita e dare il ricavato in beneficienza per l’emergenza Covid-19”.

Ad ogni modo, saranno tanti i progetti a cui prenderà parte Vincenzo, che attualmente è su Amazon Prime con il film Mission Possibile distribuito dalla Movie On: “Pandemia permettendo, nei prossimi mesi tornerò in teatro con due spettacoli e tanti altri progetti, legati

al cinema e alla televisione”.