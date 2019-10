Il pareggio casalingo tra Inter e Parma ha frenato momentaneamente i sogni di gloria della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri hanno avuto l'opportunità di sorpassare in vetta la Juventus dopo il pari dei bianconeri a Lecce, una situazione a favore non sfruttata che denota una mentalità vincente non ancora acquisita dagli uomini di Conte.

Quel che più preoccupa sono le tante reti subite nelle ultime gare, ben cinque tra Sassuolo e Parma, e non di certo contro squadre di vertice che lottano per traguardi importanti.

Il cuore e la grinta non possono bastare per puntare allo Scudetto. Servirà ritrovare al più presto l'equilibrio perduto nelle ultime uscite, onde evitare di gettare alle ortiche quanto di buono fatto finora... e tutto prima che finisca l'entusiasmo che potrebbe rischiare di far ripetere all'Inter le deludenti prestazioni degli ultimi campionati.

Questo è quanto accaduto tra Inter e Parma, il cui risultato è stato per entrambe il primo pareggio stagionale.

L'Intera passa in vantaggio al 23' con una conclusione di Candreva devita da ben due giocatori del Parma. Al 26', l'ex Karamoh supera Handanovic con un tiro dal limite e al 30' Gervinho porta in vantaggio in Parma anch'egli con un preciso rasoterra.

Nel secondo tempo, al 51', la squadra di Conte si riporta in parità con Lukaku che mette in rete un preciso assist di Candreva, sulla cui posizione rimangono però numerosi dubbi... nonostante il Var.