Dal 25 Novembre SOLO SU YOUTUBE: “THE FOOL ON THE HILL” (Beatles Cover)

“Una delle perle nascoste più preziose dei Beatles. Il racconto del Folle sulla collina che poi, forse, così folle non è... Forse la vera follia è il conformarsi, senza porsi domande, ad una società sempre più folle.” IN STREAMING ESCLUSIVAMENTE SU YOUTUBE!





www.youtube.com/watch?v=2btXcXVygDQ



La band art-rock milanese Le Folli Arie, considerata una delle novità più interessanti del panorama indipendente italiano, dopo il successo del primo album omonimo del 2015, riparte in duo acustico e pubblica il primo di una serie di video che andrà a comporre il nuovo album: “The fool on the hill”.

La versione acustica in duo porta il testo e la melodia ancor più in evidenza. Il vestito musicale è essenziale, particolare e curato: chitarra acustica 12 corde, steel drum, contrabbasso elettrico e cori accompagnano l'interpretazione emozionale di Simone Corazzari.

Il videoclip è stato realizzato da Francesco “Franz” Riva (Greenman Studio) nella verde Brianza, a Lomagna (LC). Nel video il cantante Simone Corazzari narra la storia del Folle, passeggiando per le strade del paesino. Passo dopo passo giunge alla fine, completo, sulla collina del Folle, dove incontra il compagno di viaggio Massimiliano Masciari alla steel drum. Solo qui il Folle è finalmente a contatto con la Verità della Natura.

Giovedì 20 febbraio 2020 al Memo Restaurant di Milano sarà presentato, in anteprima assoluta, il lato acustico del nuovo album.

Con il download gratuito della canzone si ottiene uno sconto del 50% per l'ingresso al concerto.





DOWNLOAD GRATUITO + INGRESSO RIDOTTO CONCERTO: www.lefolliarie.com/thefoolonthehill/





Credits

Le Folli Arie - “The fool on the hill”



Simone Corazzari - vocals and 12 strings acoustic guitar

Massimiliano Masciari - electric double bass and steel drum

Produced by Simone Corazzari

Lyrics and music by John Lennon and Paul McCartney

Arranged by Le Folli Arie



Recorded @ SC Studio by Simone Corazzari

Mixed & Mastered by Lorenzo Cazzaniga



Le Folli Arie play at 432 Hz

© 2019 Le Folli Arie. All rights reserved.



