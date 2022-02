Al Qi Clubbing di Erbusco (BS) quello che inizia venerdì 25 febbraio 2022 è un altro weekend di party e dinner show tutti da vivere. Il bello è che qui le serate iniziano sempre presto, da un dinner show tutto da vivere... e solo per chi lo desidera continuano fino all'alba o quasi.



Venerdì 25 febbraio ecco Senorita, appuntamento dedicato al sound reggaeton, r'n'b e hip hop. E' un mix di questi tre generi musicali che ormai fa muovere a tempo il mondo in questo periodo... ed al Qi Clubbing viene proposto solo il meglio di queste sonorità. Inoltre come sempre la musica al Qi non è tutto: prima di ballare, mentre ci ci gode la cena, va in scena uno show d'eccellenza.



Sabato 26 febbraio '22 invece su palco di Qi Clubbing ad Erbusco (BS) ecco il party Infinity the first legend. Durante la cena ci si gode un vero musical con cantanti, ballerini, scenografie create ad hoc ed un'atmosfera che riporta indietro nel tempo, quando si combatteva con elmi, scudi e spade. L'art director Emiliano Milano propone infatti al Qi Clubbing gli show della sua Black Label Events, un collettivo di artisti capaci di stupire sempre. Al mixer c'è poi Alessandro Lopez, mentre al microfono arriva Francesco Sarzi.



Al Qi Clubbing di Erbusco (BS), in piena Franciacorta, si vive con gli amici il mix vincente che questo spazio propone. E' un modo unico per vivere da protagonisti le proprie serate, a partire da dinner show di qualità assoluta (con prenotazione obbligatoria), eventi che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed intrattenimento che regala emozioni (con ballerini e cantanti professionisti, costumi, luci, effetti speciali). Più tardi si può venire solo per un drink, oppure, finalmente per ballare con i propri amici.



Qi Clubbing Via Dell'industria, 83 - Erbusco (BS)

Uscita A4: Rovato

Dinner show dalle 21, Party da mezzanotte

Info e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria) (+39) 340 969 1787



