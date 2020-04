LG vuole recuperare il terreno perso negli ultimi anni nel mondo degli smartphone e per farlo ha deciso di lanciare sul mercato uno smartphone con un nome che viene dal passato, ma che potrebbe garantire un ottimo futuro.

E così, l'azienda sudcoreana ha presentato il nuovo LG Velvet.

Questo smartphone ha un design davvero molto interessante e diverso rispetto a tutti gli ultimi smartphone presentati in questa prima parte del 2020 (e nella parte finale del 2019).

LG Velvet è un dispositivo di fascia medio-alta che stupisce per il design, come detto, ma ha anche alcune funzionalità che lo potrebbero rendere uno degli smartphone migliori per la registrazione e per la riproduzione audio (e gli amanti dell'ASMR lo apprezzeranno in modo particolare).



Queste le sue caratteristiche

Display: OLED, 6.8″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 765

GPU: Adreno 620

RAM: 8GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G (Standalone / Non-Standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 16MP

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 8MP grandangolo + 5MP profondità di campo), flash LED

Batteria: 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, speaker stereo, Artificial Intelligence Sound, jack audio da 3.5 mm, funzione Voice Out Focus, funzione ASMR