E' una primavera fitta di appuntamenti discografici e serate in giro per l'Italia e non solo, quella che tiene impegnato il dj producer italiano Mitch B. Andiamo con ordine. E partiamo da Ibiza. Ecco infatti, il 26 aprile 2023, uno scatenato dj set al Mira, per la serata Pelle d'oca, con Italo Perez e Tony Loco, tra gli altri; poi c'è la diretta sulla prestigiosa Ibiza Global Radio il 29/04; ed il 28, per finire uno showcase di Jango Records all'It Lounge, con Mitch B. come colonna portante della nota etichetta house francese e con, tra gli altri, la vocalist italiana Monica Kiss.



Mitch B. è inviato speciale all'IMS, l'international music summit, manifestazione di livello mondiale per addetti ai lavori & co del divertimento, per il sito AllaDiscoteca.com, dove già collabora da tempo segnalando le novità house più belle in circolazione nella rubrica ADMB.



Cosa dice Mitch B. a riguardo? Che "sarà un piacere essere ad Ibiza per l'International Music Summit (dal 26 al 28 aprile, ndr) e poter incontrare i big dell'industria musicale. Farà sentire il mio sound sull'Isla, dove presenterò una nuova mia produzione". Un'estate 2023 incandescente, insomma.



Nell'attesa di scoprire le prossime novità, ecco, su Jango, Paggi & Costanzi, Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks "Pure Imagination", produzione vocal house melodica, piena di stile, con l'energia che serve per far scatenare chiunque. Il brano è una cover, davvero originale nelle sonorità e nell'arrangiamento. Interpretata da Gene Wilder per il film "Willy Wonka" nel lontano 1971, era già tornata in versione "dance" grazie a Stefano Fontana aka Stylophonic quasi vent'anni fa (2006)... e ora a rimettere al centro della scena una canzone magica, ci pensa, ancora Mitch B. La sua versione, come sempre collettiva, arriva il 28 aprile 2023!

Paggi & Costanzi, Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks "Pure Imagination"

https://www.beatport.com/release/pure-imagination/4074466



///



CHI E' MITCH B.?

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/



Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra

sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature. Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club d'Italia, tra cui Peter Pan – Riccione, Villa Papeete e Pineta – Milano Marittima, Coconuts – Rimini, Donna Rosa – Marina di Ravenna. Si esibisce con costanza anche altrove, in tutta Italia, da Courmayer ad Agrigento, passando anche spesso da Toscana e Marche.



La sua musica Mitch B. la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all'estero, ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp, a Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l'Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.



Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d'eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy