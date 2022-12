Olimaint ed Italian Hotel Group hanno siglato un accordo per lo sviluppo della tecnologia proprietaria di olimaint per imprese del settore turistico in particolar modo per tutto il comparto alberghiero e per la creazione e la gestione di una Accademia dedicata alla formazione del personale che sarà impiegato in futuro nelle strutture alberghiere per la gestione delle singole esperienze di metaverso.

IHG sarà per tutta la durata dell'accordo concessionario unico per la distribuzione della tecnologia vro e delle sue implementazioni a tutto il comparto alberghiero.

Queste accordo stabilisce un punto fondamentale ovvero il miglioramento di quelle che saranno le esperienze di passaggio dal web tradizionalmente in uso oggi definito web 2 al web del futuro il web 3 permettendo all'utente una esperienza decisamente più ampia e la possibilità anche di far fluire i contenuti legati al mondo esperienziale che circonderà ogni singolo albergo che entrerà a far parte dei nuovi utilizzatori di questa tecnologia.

Ma quello che potrebbe essere definito lo scopo principale dell'accordo è anche quello dell'unione di due esperienze quella di olimaint ultracinquantennale e quella di IHG ultra ventennale negli specifici campi di applicazione che si uniscono per portare nelle strutture alberghiere italiane, e non solo, delle soluzioni innovative e per accompagnare gli albergatori nella giusta comprensione di ciò che è il passaggio dall'internet di oggi all'internet del domani.

La concessione esclusiva tra Olimaint ed Ihg sarà presentata in occasione della borsa del turismo BTO e si tiene a Firenze il 30 novembre alle ore 16:00 in una conferenza all'interno della quale saranno raccontate le particolarità di questo accordo.

Capo progetto per Olimaint è stato nominato Nicolini Massimiliano.

BIO

Direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo Olimaint e membro del Metaverse Standard Forum



Ricercatore in scienze dell’informazione, specializzato VRO – la tecnologia alla base del metaverso – e intelligenza artificiale, Massimiliano Nicolini è membro italiano del Metaverse Standards Forum, organizzazione che promuove lo sviluppo di uno standard di interoperabilità volto a garantire un metaverso aperto e inclusivo.

In qualità di Software Engineer – iA specialist, da oltre 25 anni dirige il dipartimento ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali e VRO di Olimaint, società di informatica specializzata nello sviluppo di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende commerciali ed industriali, che è stata la prima al mondo nello sviluppo di molteplici applicazioni in VRO (sanità, commercio, protezione, turismo, cultura, e molti altri).

Scelto dall’artista Fra Sidivial Fila, uno dei virtuosi del Pantheon, per realizzare il primo metaverso artistico di un religioso al mondo.

Ha realizzato la prima applicazione al mondo per lo svolgimento di attività politiche coordinate col mondo reale durante l’evento la politica nel metaverso al Tempio di Adriano in Roma nel maggio 2022.

E’ uno degli istitutori del programma di formazione Magellano, unitamente a ricercatori internazionali ed a Philippe Kottler che lo ha scelto per la realizzazione della prima scuola di marketing nel metaverso.

Membro del comitato scientifico di Grandi Ospedali.

Analista nel campo degli algoritmi non deterministici, ha collaborato in qualità di “Esperto Esterno in Audizione” con la I° commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica italiana (aff. 1144) sul tema metaverso ed è l’autore dell’8° legge istitutiva del metaverso, recepita dal consorzio internazionale T42.

Ha pubblicato diversi libri, alcuni dei quali distribuiti da Feltrinelli.







About Olimaint

Dopo una storia fatta di passione e impegno, Giovanni Nicolini, figlio professionale di quello che fu il più grande degli industriali illuminati italiani, Adriano Olivetti, decise di avviare la Olimaint nel 1981, fuoriuscendo dall’azienda che tutti i dipendenti e dirigenti storici chiamavano “La mamma Olivetti” nella quale era entrato ragazzino nel 1966 come “apprendista tecnico di macchine da scrivere”, per quella che all’epoca sembrava essere una sfida impossibile, ovvero combattere con i giganti americani di IBM che avevano iniziato a concentrare la loro attività sui servizi con la Ibimaint.

Con la Olimaint, Nicolini ha rilevato attività di manutenzione in tutto il territorio, formando giovani e affiancando quelli che al tempo erano i temerari programmatori che però abbisognavano di macchine sempre funzionanti e performanti, creò un’organizzazione “decentralizzata” dove tutti operano nel bene della società in un raggruppamento di competenze sotto forme differenti e in paesi differenti.

A distanza di quarantadue anni la Olimaint affronta con forza e con tenacia le sfide del nuovo millennio e si fa protagonista di quello che oggi chiamiamo “rivoluzione digitale”, operando su tutto il territorio nazionale con una rete di 168 concessionari esclusivisti che copre tutto il mercato interno, oltre alla presenza in diversi paesi europei ed extraeuropei, ed una struttura nazionale fatta di 21 filiali.







Italian Hotel Group



Anna de Simone, business Development del Gruppo ha affermato: “Vediamo in questa partnership una grande opportunità perché crediamo che il VRO sia il canale distributivo del futuro”.

L’obiettivo della catena, così come esposto in diverse occasioni nazionali e internazionali (TTG di Rimini, WTM di Londra e BTO) è quello di traghettare tutti gli Hotel della catena, e coloro che vorranno affiliarsi, all’interno di un HUB digitale che permetta la fruizione dell’Hotel nel metaverso: tra pochi anni, i mondi virtuali diventeranno protagonisti di un nuovo concetto di turismo accessibile e senza limiti.







About Italian Hotel Group

Italian Hotel Group (HG), nasce da valide esperienze maturate sin dal 1971 da attenti professionisti del settore turistico che, attraverso un piano pluriennale di sviluppo, hanno dato avvio alla costituzione di un gruppo alberghiero che si propone in ambito nazionale ed estero, offrendo al settore turistico servizi diversificati che vanno oltre la pura accoglienza turistica.

L'operatività del gruppo, infatti, nonostante un decisivo rallentamento dovuto alla emergenza Covid-19 del 2020, è andata costantemente ampliandosi con la nascita di attività industriali e società di progettazione finalizzate all'incremento turistico.