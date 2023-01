Il Napoli, primo in classifica in campionato, si scontrerà al Maradona contro la Cremonese martedì 17 Gennaio, partita valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il Napoli è indubbiamente la favorita dello scontro, dal momento che hanno conseguito una prima parte di stagione decisamente al di sopra delle aspettative, ed hanno surclassato gli acerrimi ed eterni rivali bianconeri con il risultato di 5-1. Durante la sessione estiva di mercato ha perso giocatori che componevano la spina dorsale di quel che era la squadra partenopea, ad esempio: Mertens, Koulibaly ed il capitano Insigne. Il Napoli ha saputo, però, reagire, acquistando giocatori adatti allo stile di gioco Spallettiano.

Discorso totalmente opposto è quello della Cremonese. La squadra di Cremona non passa un bel periodo. I grigiorossi si ritrovano ultimi in classifica alle spalle di Sampdoria ed Hellas Verona. La Cremonese, essendo stata promossa in Serie A dopo quasi trent'anni, nell'ultimo periodo ha ricevuto molta attenzione dai mass media anche grazie al talentino romagnolo Carnesecchi e al neo-acquisto Cyril Dessers, capocannoniere della prima edizione della Conference League, poi vinta dalla Roma proprio contro il Feyenoord(ex squadra del nigeriano).

Probabili formazioni: Napoli

(4-3-3) Sirigu; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori; Allenatore: Luciano Spalletti

Probabili formazioni: Cremonese

(3-4-1-2) Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti; Quagliata, Buonaiuto; Afena-Gyan; Ciofani; Allenatore: Davide Ballardini

Dove vederla La partita sarà martedì 17 Gennaio alle ore 21:00. Potrete guardarla in chiaro su Canale 5. Per poterla guardare in streaming, bisogna collegarsi al sito di Mediaset Infinity, registrarsi e selezionare la finestra della partita.