Annunciate le candidature ai Detroit Film Critics Society Awards, i premi con cui i critici di Detroit eleggono i migliori film e le migliori interpretazioni dell'anno. A dominare è (ancora) The Irishman di Martin Scorsese che ha conquistato 7 candidature attestandosi come il grande favorito per gli Oscars 2020 dopo aver già messo d'accordo i critici di New York vincendo 2 New York Film Critics Circle Awards e vincendo 3 National Board of Review.

Tra le felici sorprese spiccano le 4 nomination conquistate dal film rivelazione Parasite, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, nonchè favorito agli Oscar per la categoria Miglior film Internazionale. Delusione invece per Joker che si è dovuto accontentare della sola nomination come miglior attore nonostante avesse dalla sua parte il supporto della Hollywood Critics Assocation e dei Satellite Awards.