Redmi vuole continuare a crescere ed a conquistare quote di mercato. Per farlo propone smartphone (e non solo) molto interessanti e che si caratterizzano per l'ottimo rapporto qualità / prezzo. Gli ultimi smartphone che l'azienda cinese ha annunciato proprio sono il Redmi K30 ed il Redmi K30 5G.

Tra i due dispositivi sicuramente il Redmi K30 5G è quello più interessante, visto che integra un comparto hardware migliore e che supporta la connettività alle reti 5G (come facilmente intuibile dal nome). A livello estetico non portano nulla di nuovo, ma le linee di questi dispositivi sono gradevoli.

Le caratteristiche tecniche del Redmi K30



Display: IPS, 6.67″ full HD+, refresh rate a 120Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 730G

GPU: Adreno 618

RAM: 6/8 GB

Memoria interna: 64/128/256GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: doppia fotocamera (20MP + 2MP)

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, f/1.89, + 8MP, f/2.2, grandangolare, FOV 120° + 5MP, f/2.4, sensore macro + 2MP, sensore profondità), flash LED Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3.5 mm, radio FM

Le caratteristiche tecniche del Redmi K30 5G



Display: IPS, 6.67″, full HD+, refresh rate a 120Hz

CPU: Qualcomm Snapdragon 765G

GPU: Adreno 620

RAM: 6/8 GB

Memoria interna: 64/128/256GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: doppia (20MP + 2MP)

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, f/1.89, + 8MP, f/2.2, grandangolare, FOV 120° + 5MP, f/2.4, sensore macro + 2MP, sensore profondità), flash LED

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W

Lettore di impronte digitali laterale, jack audio da 3.5 mm, sistema di raffreddamento a liquido, radio FM