Un tentativo di fuga da un controllo di polizia si è trasformato in un grave incidente ieri sera all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano.

Un quindicenne, alla guida di uno scooter con a bordo un passeggero diciottenne, ha improvvisamente accelerato per evitare di fermarsi, finendo violentemente contro un’auto in transito.

Le condizioni del giovane conducente sono critiche: trasportato d’urgenza all’ospedale di Vittoria e successivamente al San Marco di Catania, ha riportato un’emorragia cerebrale, fratture multiple al volto, al femore e all’avambraccio sinistro, oltre a complicazioni polmonari.

Anche il passeggero diciottenne è rimasto ferito e ha riportato una frattura al femore.