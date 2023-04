Il primo singolo del giovane artista dal 31 marzo in radio.

Esce venerdì 31 marzo “Cose da sabato sera” il primo singolo inedito di France, nome d’arte di Francesco Grasso, giovanissimo cantante diciottenne della provincia di Lecce, è un brano in stile pop, che descrive l’uscita di un sabato sera di coppia vissuto tra la cena in stile giapponese e un giro panoramico, dove affiorano ricordi dei momenti passati insieme dalla coppia sognando un futuro tutto da vivere. Un testo che lascia trasparire la voglia di godersi una bella storia d’amore, con tutta la naturale complicità che una giovane coppia vive nei primi incontri. France è autore del brano insieme a Giuseppe Macchitella, compositore e producer che ha seguito la direzione musicale. L’etichetta di pubblicazione è la DMB Production mentre la distribuzione è curata dalla Sony Music Entertainment Italy S.p.a.

France nasce con una grandissima passione per la musica e comincia a soli tre anni a studiare canto. Per questa sua precoce predisposizione sia nel 2009 che nel 2011 è entrato a far parte dei 20 finalisti dello Zecchino d’Oro e qualche anno più tardi ha partecipato alla realizzazione di un audiolibro dal titolo “Il presepe dei desideri”, prodotto da Vesepia, nel quale ha cantato. All’età di 7 anni scopre, grazie ai genitori, il suo “giocattolo” preferito, la chitarra, dapprima classica e poi crescendo elettrica, strumento che non ha più abbandonato e che lo accompagna fino ad oggi. Grazie allo studio e alle continue esercitazioni anche da autodidatta, nel luglio del 2022 inizia a frequentare gli studi in conservatorio, seppur un anno in anticipo in quanto frequenta ancora il quinto anno della scuola superiore. Francesco non ha un genere preferito ma ama ascoltare tutti gli stili di musica, dal vecchio cantautorato italiano e straniero, fino alle canzoni di oggi. Ma non si ferma solo a questo aspetto; l’influenza dello strumento musicale, e della chitarra in particolare, lo portano con attenzione all’ascolto di generi come il jazz e il rock. France dichiara di non avere un artista preciso al quale si ispira, ma se dovesse sceglierne uno sarebbe senza dubbio Fabrizio Moro, che rappresenta in questo momento per lui l’apice del cantautorato.

Il suo desiderio più grande è quello di “vivere di musica”, anche se è consapevole delle difficoltà e della grandezza stessa di questo sogno che rincorre. Con fermezza e convinzione dichiara che in fondo nei sogni bisogna crederci sempre, e soprattutto prendersene cura per non lasciare che il tempo li usuri e li trasformi in qualcosa di meno importante. Ma France farà di tutto perché questo non accada.

