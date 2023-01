Da Agrigento ad Assisi fino a Spoleto, sono dieci le finaliste selezionate per l'elezione della città che sarà la Capitale della Cultura Italiana per il 2025.

I 10 progetti finalisti sono stati presentati da Agrigento, Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant'Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L'Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia).

La presentazione dei progetti e la decisione finale verranno prese il 20 e il 21 marzo presso il Ministero della Cultura.

Nel 2023 capitali 'in comune' sono le città 'cugine' di Bergamo e Brescia, mentre nel 2024 l'ambito riconoscimento toccherà a Pesaro.