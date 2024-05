Il turismo sostenibile sta guadagnando sempre maggiore attenzione tra i viaggiatori di oggi, spingendo le aziende a ripensare le loro pratiche. True Italian Experience (TIE), guidata da Maurizio Rota, si impegna a offrire esperienze che rispettano sia l’ambiente sia le comunità locali.



Maurizio Rota: l’offerta di TIE tra ferrovie e cicloturismo

Un’esperienza arricchente non solo per chi visita, ma anche per chi ospita. E soprattutto un approccio che consente di proteggere i nostri patrimoni naturali e culturali. Oggi il turismo sostenibile rappresenta una tendenza in crescita che risponde alla necessità di viaggiare rispettando l’ambiente e le comunità locali. Non sorprende che le imprese turistiche abbiano da tempo iniziato a ripensare i metodi convenzionali. Tra le realtà più attente alle nuove esigenze dei viaggiatori c’è sicuramente True Italian Experience, che enfatizza non solo la sostenibilità dell’ambiente, ma anche quella sociale. Maurizio Rota, Vice Presidente e AD di TIE, ha posto l’obiettivo dell’azienda: proporre viaggi genuini che esaltino le bellezze italiane e sostengano le comunità locali. “I viaggiatori di oggi sono sempre più consapevoli della sostenibilità – ha sottolineato il manager – e per questo considero il treno come il mezzo ideale per viaggiare attraverso le diverse località del nostro Paese”. In linea con questa visione, guida True Italian Experience nella creazione di itinerari turistici che utilizzano la rete ferroviaria per connettere diverse destinazioni nazionali. Esperienze tipiche del luogo, attività quali cicloturismo, spostamenti tramite veicoli elettrici: così TIE si impegna a promuovere un approccio intermodale che rispecchia i valori di sostenibilità e responsabilità sociale.



Maurizio Rota: le opportunità per il territorio

La strategia di True Italian Experience non solo minimizza l’impatto ecologico dei viaggi, ma promuove anche un legame più profondo con il territorio e le sue comunità. Come sottolineato in più occasioni da Maurizio Rota, la sostenibilità trascende la protezione dell’ambiente: comprende anche il supporto alle comunità locali e lo sviluppo di un’economia inclusiva. “Le nostre proposte di viaggio privilegiano le start-up giovanili nei piccoli Comuni e nelle aree italiane, promuovendo così un turismo digitale che altrimenti non avrebbe facile accesso al mercato”, ha aggiunto. TIE valorizza le aziende turistiche, le cooperative e le start-up che operano nei piccoli Comuni delle regioni più isolate, contribuendo in tal modo alla crescita occupazionale e all’implementazione di un modello di mobilità e turismo sostenibile che si distingue per un ritmo di vita più rilassato.